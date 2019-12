Domani un «Gusto» carico di anolini

L'inserto di Gusto in edicola domani all'interno della Gazzetta di Parma sarà completamente dedicato agli anolini. Che per una settimana saranno protagonisti del nostro quotidiano ma anche di 12 Tv Parma. Domani infatti nell'inserto del giovedì potrete trovare le ricette degli anolini di Parma (quelli col sugo di carne per intenderci) e della Bassa (quelli di solo pane e Parmigiano). Ma non è tutto: seguiremo passo dopo passo come prepara gli anolini un ristorante storico come «Cocchi», senza dimenticare i consigli dell'esperto sull'abbinamento vino-anolini e poi le curiosità, dal «sorbir» agli anolini più «stravaganti», di carne o pesce che siano. Senza dimenticare la ricetta speciale degli «Anolini 2.0» dello chef Roberto Conti (ristorante Parmigianino del Grand Hotel de La Ville). Una ricetta che domani, prima di ogni tg, potrete seguire anche su 12 Tv Parma. Ma non è tutto: la Gazzetta di Parma raddoppia il suo contest sui migliori anolini, prima di Parma e poi della Bassa. Sul nostro quotidiano di sabato e domenica troverete i risultati finali, decretati come sempre da una giuria di esperti. E 12 Tv Parma proporrà servizi speciali su questi eventi. Ma non è ancora tutto: domenica tutti in piazza Garibaldi per la premiazione degli anolini migliori di città e provincia. Può bastare? Restate in contatto perché si sa, a dicembre, mese dell'anolino, le sorprese non finisco no mai. A buon intenditore...