Parma 2020: domani speciale sui grandi eventi in programma

Il debutto di Parma capitale italiana della cultura è alle porte. Domani sulla «Gazzetta» uno Speciale di quindici pagine dedicato al formidabile programma messo in campo e agli approfondimenti sulle iniziative dei primi tre giorni inaugurali (sabato 11, domenica 12 e lunedì 13, festa di Sant'Ilario). Un corteo, incontri con gli scrittori Gianrico Carofiglio e Stefania Auci, il via al Regio della stagione lirica e tre grandi mostre - in San Ludovico, al palazzo del Governatore e a palazzo Pigorini - gli eventi d'apertura. Poi un «volo» sui principali eventi dell'anno, dal progetto fotografico di Oliviero Toscani alla mostra di Francesco Ciccolella.