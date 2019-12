Sopravvivere ai regali: domani l'inserto

Quando ricevi un dono ti viene l'ansia e devi subito ricambiare? Come comportarsi con i bambini, troppo spesso a rischio di «overdose» da regali tanto da non riuscire ad apprezzare davvero nulla? E ancora: quali sono i regali «sani» da far trovare sotto l'albero ai propri cari? Al tema del dono in tutte le sue sfaccettature è dedicata parte dell'inserto Salute&Benessere in edicola domani, gratuitamente, con il nostro quotidiano. Non è detto che le feste siano sinonimo di abbuffate: ecco allora tutti i consigli del nostro esperto, il dottor Gianfranco Beltrami, per capovolgere quel luogo comune e rendere il Natale un'occasione per rimettersi in forma. Bergamotto, che passione: alle proprietà di questo agrume è dedicata la nostra pagina «A tutta natura». Non si parlerà sono di feste, anche di medicina di genere e di ospedali col «bollino rosa».



