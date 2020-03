Il secondo cervello? È nella pancia. Si parlerà dell'«intelligenza» dell'intestino e di come stress e ansia possano condizionarne il benessere, nell'inserto Salute & Benessere in edicola domani, gratuitamente, con la Gazzetta di Parma. Nelle consuete 8 pagine del mercoledì, spazio anche per le diete della Quaresima, per l'ipertensione e per le risposte dei medici ai nostri lettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA salute&benessere

ipertensione

stress

quaresima