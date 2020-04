Le edicole aperte domani venerdì 1° Maggio

VITTORIO ROTOLO

Ci sono piccoli gesti di attenzione che fanno sentire meno soli chi li riceve. E che - lo stiamo (ri)scoprendo proprio in tempi bui come questi – rivelano quanto, per fortuna, siano ancora centrali le relazioni umane e radicata la solidarietà. Valori che emergono pure... in edicola. Specie quando l’attività in questione abbraccia un piccolo «paese» (Baganzola), dove ci si conosce tutti.

«Capita spesso che qualcuno chieda una copia in più della Gazzetta di Parma oppure un’altra pubblicazione, da recapitare a familiari e vicini che magari hanno difficoltà ad uscire di casa» racconta Matteo Affanni, titolare del punto vendita di giornali di strada Baganzola, punto di riferimento per chi vive in quella zona.

«Sono consapevole - prosegue - che, fra i miei clienti, ci siano persone anziane che fanno fatica a venire tutti i giorni in edicola. Fosse per me, i giornali e le riviste gliele porterei direttamente a casa. Ma, essendo da solo a gestire l’attività, spostarmi anche per pochi minuti diventa un grosso problema». Da quando è cominciata l’emergenza, non c’è stato un giorno in cui Matteo abbia tenuto abbassata la saracinesca. Grazie all’iniziativa #IoRestoInEdicola anche domani, nel giorno della Festa dei lavoratori, i lettori potranno acquistare la «Gazzetta» da lui.

«Offriamo un servizio essenziale e, direi, indispensabile per la comunità - ribadisce l’edicolante -. I cittadini sentono più che mai l’esigenza di restare aggiornati su ciò che accade. E prediligono un’informazione seria, attenta e di qualità, come quella garantita dai quotidiani». Non solo. «Restando più tempo a casa, le persone si dedicano maggiormente alla lettura: anche nel caso dei libri, ho registrato un incremento delle vendite» spiega Affanni. Che è un grande tifoso del Parma («anche se per adesso il calcio è l’ultimo dei miei pensieri») e ha visto alcuni aspetti pratici del suo lavoro cambiare, negli ultimi due mesi. «Al di là dei dispositivi di protezione, ormai parte indispensabile del corredo, ho dovuto mettere qualche regola: i clienti possono entrare uno alla volta. Ma non ho mai sentito alcun mugugno: attendono pazientemente il proprio turno e rispettano la distanza di sicurezza. Sono molto disciplinati».

Le edicole aperte domani

PARMA

PROVINCIA

