Festival Verdi e Verdi Off: un inserto da conservare (domani)

La cultura non abdica alla sua funzione. In un anno difficile come questo il Festival Verdi c'è: «pur rimodulato» - dice il direttore del Regio Anna Maria Meo - ma con l'idea che «possa essere un rito liberatorio per una città che ha sofferto ma guarda al futuro con fiducia».

Ecco, allora, che domani la Gazzetta offrirà ai suoi lettori un inserto, estraibile, di 12 pagine, un focus sul Festival Verdi e Verdi Off. Una guida alle opere al Parco Ducale, agli eventi al Teatro Regio, alle iniziative per i 207 anni di Giuseppe Verdi. Poi le interviste ai grandi direttori e la presentazione dei progetti speciali che potranno avere i volti famosi di Luigi Lo Cascio o Marco Baliani.