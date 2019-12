Domani isola pedonale intorno al Tardini. E negozi aperti

Una domenica di quasi Natale. E di sicuro traffico. E' quello che aspetta domani i parmigiani vista la concomitanza di diversi fattori: da una parte l'avvicinarsi del Natale e la solita frenesia per gli ultimi doni. Dall'altra la partita del Parma che incontrerà alle 15 al Tardini, il Brescia. Per questo partiranno dalle 8 di oggi alle 18 di domani i divieti di sosta con con rimozione forzata nel parcheggio scambiatore Nord in largo Maestà del Taglio. Dalle 8 alle 18 sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, lungo le strade nella zona stadio. Dalle 10,30, fino a cessate esigenze, (per montaggio strutture temporanee a servizio della manifestazione sportiva) divieto di circolazione nella bretella di collegamento di via Torelli con viale Partigiani d’Italia, in viale Partigiani da piazzale Risorgimento a via Puccini . E per chi voglia andare in cerca di regali sarà meglio girare al largo dallo stadio.