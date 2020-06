Sulla A15 20 km di coda verso Parma

Inizia l'estate e tornano le code di rientro della domenica sera sulla A15. Sulla Parma-La Spezia è ora di 20 km la lunga coda tra gli svincoli di Pontremoli e Fornovo (dal Km 56+100 al Km 34+100) in direzione Parma a causa di lavori (al km 69 veicolo fermo sempre in direzione Parma) . Si segnalano anche code in uscita al casello di Berceto.

Va anche peggio altrove. Undici chilometri di coda si registrano sull'Autofiori, tra Finale Ligure e Savona, in direzione Genova, in concomitanza con il controesodo del primo fine settimana d’estate. Si tratta di vacanzieri che dalla Francia e dal Ponente della Liguria tornano nelle località del nord. Traffico intenso anche sulle altre autostrade liguri. Molti disagi sono provocati anche da decine di cantieri con cui Aspi da diverse settimane sta facendo manutenzione nelle gallerie liguri.