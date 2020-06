A15, dopo l'incidente il traffico verso la normalità. Rallentamenti fra Aulla e Berceto

Sono segnalati ora solo rallentamenti sulla A15 fra Aulla e Berceto. In precedenza un incidente aveva causato tra Pontremoli e Berceto fino a 12 chilometri di coda. I disagi sull'Autocisa hanno confermato i timori della vigilia, si sono ripetute code e rallentamenti come domenica scorsa, anche per colpa di diversi cantieri presenti. Si è invece ridotta a 1 km la coda tra gli svincoli di Parma Ovest e il nodo A1 in direzione Bivio A1 per traffico intenso. Al km 11 fra Fornovo e Parma Ovest in direzione Parma segnalato un veicolo fermo

Rallentamenti anche tra gli svincoli di Pontremoli e Berceto. Per la presenza di un cantiere è la stessa Salt a suggerire di uscire al casello di Borgotaro percorrere la SP 3508R "Fondovalle Taro" in direzione Parma e rientrare al casello di Fornovo. A Borgotaro la coda è già superiore al chilometro.

Sulla A1 code a tratti tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano per traffico intenso.