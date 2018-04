Formazione e specializzazione: le armi vincenti per trovare lavoro

Sono la specializzazione e la formazione continua le armi vincenti per entrare o rientrare in un mercato del lavoro che, a fatica, sta recuperando parte degli impieghi persi durante la crisi. Il 2017 si è chiuso con la conferma della stabilizzazione della ripresa: il PIL a fine anno ha toccato quota +1,5% e secondo le stime diffuse dal Centro Studi di Confindustria, continuerà a crescere nel prossimo biennio con lo stesso ritmo (+1,5% nel 2018 e +1,3% nel 2019).

Secondo i dati Unioncamera Emilia-Romagna, il tasso di disoccupazione nella nostra Regione è un dato che continua a scendere. Nel 2017 è stato del 6,3%, nel 2018 è previsto attorno al 5,8%, ma già la Regione guarda al futuro. Per il 2020 l’obiettivo è di scendere sotto il 5%. Un dato che, secondo gli economisti, sarebbe da considerare in linea con una situazione di piena occupazione. Risultati che si affiancano a un Pil che, segnando l'1,9%, si avvicina a quello nazionale della Germania del 2,2%.

L’economia europea e internazionale è basata sulla conoscenza ed è caratterizzata da attività complesse sempre meno routinarie e più “skill-demanding”. E nel parmense mancano le figure in possesso delle giuste skill: esperti informatici e operatori socio-sanitari, ma anche ingegneri elettronici, laureati in lingue e biotecnologi sono i profili professionali più difficilmente reperibili sul mercato del lavoro parmense, dove il settore industriale che più prevede di attivare nuove assunzioni a breve è quello alimentare .

Secondo l’indagine campionaria Excelsior, presentata alla Camera di Commercio e che fornisce i dati previsionali sulle entrate nel mondo del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle aziende, nell’ultimo anno, il 61% delle imprese operanti a Parma e provincia (in prevalenza industrie dei metalli e alimentari, commercio, servizi alla persona) aveva manifestato l’intenzione di assumere. Il titolo di studio più richiesto è il diploma quinquennale con indirizzo amministrativo, meccanico, meccatronico ed energia, agrario-agroalimentare. Ma il 22% delle assunzioni previste nel 2017 avrebbe riguardato profili con competenze specifiche inaspettatamente «difficili da reperire»: in ambito informatico, in ambito socio-sanitario e in ambito elettronico.

Anche a Parma, dove su una popolazione di circa 445.000 abitanti le aziende attive sono oltre 41.000, una densità tra le maggiori in Europa, la crescita della domanda di figure professionali in possesso di competenze digitali approfondite è uno dei principali trend previsti per i prossimi anni. Le professionalità che giocheranno un ruolo chiave saranno quelle impegnate nei processi di “Digital transformation” ovvero di rivoluzione in chiave digitale di tutti gli ambiti lavorativi, dal settore manifatturiero a quello dei servizi.

Il futuro è una riqualifica continua che segua l’evoluzione del lavoro. La crisi economica ha aumentato la necessità di aggiornamento e di riqualificazione poiché spesso esiste una mancata corrispondenza tra le competenze delle persone e le esigenze del mercato del lavoro. Tale divario non riguarda solo competenze tecniche legati a specifici processi produttivi o gestionali ma, la stessa capacità di adeguarsi ad un quadro mutevole che richiede di misurarsi con le nuove tecnologie, di fronteggiare situazioni di stress all’interno ed all’esterno di organizzazioni, di evolversi in modo continuo. Secondo il rapporto 2017 di AlmaLaurea l’esperienza di lavoro durante gli studi aumenta del 48% la possibilità di trovare lavoro.



Per trovare un impiego, per qualunque ruolo lavorativo, non servono solo competenze professionali ma anche, e soprattutto, competenze linguistiche, tecnologiche, relazionali. Secondo la più recente indagine resa nota dalla CCIAA (Rapporto Excelsior 2017 – Presentazione del 30/01/18), le competenze ritenute più importanti dalle imprese sono: flessibilità e adattamento, lavorare in gruppo, lavorare in autonomia, risolvere problemi, comunicare in italiano, competenze digitali, capacità mate-informatiche, lingue straniere. L’acquisizione di competenze deve essere intesa come sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, utili per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione socio-lavorativa e l’occupazione. In un mondo del lavoro in così rapida evoluzione, il segreto è quello di costruirsi meta-competenze, ovvero sviluppare impostazioni mentali che aiutino a acquisire altre capacità. Motivazione, spirito di squadra, apertura mentale, capacità di mettersi in discussione e di gestire il cambiamento sono le competenze di base a cui si devono abbinare le skill sia trasversali sia tecniche e specifiche di un singolo settore da aggiornare periodicamente.