Nuovi progetti e nuove iniziative gratuite in IFOA finalmente promossa Agenzia per il Lavoro.

Alle persone in cerca di occupazione nella sede di Parma, in via dei Marcati 9/B, IFOA offre servizi di orientamento e di ricerca di opportunità lavorative, mediazione tra domanda e offerta, percorsi di formazione per l’avvio d'impresa.

I POMERIGGI DEL LAVORO

Per le persone che non hanno mai lavorato o le persone disoccupate tre incontri GRATUITI di orientamento al mondo del lavoro sono in programma nella sede di Parma mercoledì 18 aprile, il 3 e 30 maggio 2018.

Gli esperti di IFOA parleranno di:

· strumenti di ricerca attiva del lavoro

· strategie per ottimizzare la presentazione della propria candidatura alle aziende

· modalità per affrontare il colloquio di selezione

· agevolazioni e finanziamenti messi a disposizione della Regione Emilia Romagna

· formazione per arricchire le competenze professionali

SPORTELLO SERVIZI PER IL LAVORO

IFOA è accreditato dalla Regione Emilia Romagna per le attività di Sportello Servizi per il Lavoro, aperto nella sede di Parma nei seguenti giorni:

· Lunedì – ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

· dal Martedì al Venerdì – ore 9.00 - 13.15

L’obiettivo di questo servizio è supportare le persone disoccupate in tutte le fasi di ricerca del lavoro, come previsto dal piano di intervento per l’occupazione della Regione Emilia Romagna.

Le persone che si rivolgono allo Sportello Servizi per il Lavoro saranno accompagnate in un percorso articolato e personalizzato volto a individuare il loro specifico progetto professionale e a realizzare le azioni più adeguate a perseguirlo, mettendo in atto tutte le iniziative per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Possono accedere al servizio le persone iscritte da almeno 4 mesi allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs n. 150/2015, che non siano beneficiarie di prestazioni a sostegno del reddito.

FORMAZIONE PER L’AUTOIMPIEGO E L’AVVIO DI IMPRESA

In programma a Parma i percorsi formativi GRATUITI per le persone non occupate che, per attitudini e aspettative personali, sono motivate a dare avvio alla loro impresa, o stanno ancora elaborando la propria idea e valutando il proprio potenziale per investire in un percorso di autoimpiego.

I corsi sono programmati fino a dicembre 2018: ogni edizione parte al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

CONTATTACI IN IFOA a Parma

in Via dei Mercati, 9/B

Telefono +39 0521 942800 – Numero verde 800 91 51 08

Email ifoaparma@ifoa.it