L’hobby del gardening conquista sempre di più

Diverte, rilassa, gratifica: sono questi i principali benefici avvertiti da chi pratica il giardinaggio. Un hobby che appassiona sempre più persone: si calcola che ogni giorno sia praticato da un italiano su tre.

LA RICERCA

I dati relativi alla rinnovata passione degli italiani per orti, giardini e balconi urbani arrivano da una ricerca realizzata dall’istituto GfK, che ha analizzati le abitudini di 17 Paesi, chiedendo a circa 25mila persone quanto tempo dedicano al giardinaggio.

A livello internazionale, la ricerca ha sottolineato come l’Australia sia risultato il Paese dove le persone si dedicano con maggiore frequenza a questo hobby. Seguono poi in classifica Cina, Messico, Usa e Germania. L’Italia ricalca il trend internazionale: il 7% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di dedicarsi al giardinaggio ogni giorno o quasi; il 25% almeno una volta a settimana, il 19% almeno una volta al mese. Complessivamente, un italiano su tre ha confermato la propria passione per il giardinaggio.

L’identikit dell’italiano con il pollice verde è presto fatto: pur non essendoci differenze tra uomini e donne nella quantità di tempo dedicata all’orto, risultano interessanti i dati relativi alle fasce d’età e situazione familiare. Infatti, gli over 60 sono quelli che dedicano maggiore tempo al giardinaggio.

Dalla laurea ai corsi: come si diventa dei professionisti

Il percorso di studi per un lavoro che offre diverse opportunità

Far diventare la propria passione un lavoro a tempo pieno è, forse, l’obiettivo di tutti. Dunque chi è appassionato di giardinaggio può, tramite una laurea triennale, o corsi professionalizzanti, cambiare la propria vita e investire tempo e risorse in un lavoro che avrà anche diverse opportunità in futuro. Diventare un giardiniere professionista presuppone non solo passione, ma anche conoscenze tecniche precise. Per questo il percorso migliore sarebbe la laurea in botanica o in scienze agrarie. Un’altra strada che si può intraprendere per riqualificarsi è quella di seguire uno dei corsi professionali per giardinieri messi a disposizione dalle Regioni.

L'orto ideale: Frutti ed erbe aromatiche: essenziali per gli italiani

Frutti rigogliosi e aromi da utilizzare in cucina: sono questi i desideri degli appassionati di giardinaggio quando pensano al loro orto ideale. A rivelarlo è stata una ricerca realizzata da una società leader nella vendita di prodotti di giardinaggio. L’analisi, svolta a livello europeo, ha mostrato le differenze nelle abitudini di giardinaggio tra i diversi Paesi europei. Francesi e italiani, ad esempio, desiderano un roseto e un orto, dove coltivare piante ornamentali e commestibili.

Arredamento outdoor Pergole e gazebo

Al riparo dal sole estivo, senza dover rinunciare alla bellezza di stare all’aria aperta: è quello che consentono di fare pergole e gazebo, una scelta sempre più apprezzata quando si parla di arredamento da giardino. Le alternative sanno accontentare ogni esigenza.

RELAX A 360°: Tra comfort e alta qualità Mobili da giardino

La scelta dei mobili da giardino non è così scontata e semplice come potrebbe sembrare a prima vista. La prima cosa - sia che si tratti di tavoli, divani, sedie o poltrone - è che gli elementi risultino pratici, confortevoli e di facile manutenzione, oltre che di alta qualità.