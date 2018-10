Festa subito nel vivo a Sissa: largo al Mariolone gigante

Anche quest’anno l’onore di dare il via a November Porc spetta alla località di Sissa, con “I sapori del maiale”. La festa si è già aperta giovedì con il prologo ufficiale “Aspettando November Porc” e ieri sera con un concerto nella tensostruttura al Parco della Montagnola, ma entrerà nel vivo oggi e domani con tanti eventi davvero imperdibili.

Menù ricco

Si comincia stamattina con l’apertura della Mostra mercato “Antichi sapori e tradizioni”: presenti espositori sia locali che nazionali con banchi ricolmi di prodotti tipici d’eccellenza. Nel pomeriggio taglio del nastro ufficiale per l’edizione numero 17 di November Porc alla Rocca dei Terzi, accompagnato dalle note di una band itinerante. In serata, largo soprattutto ai giovani con la cena nella tensostruttura riscaldata a base di piatti tipici, panini e birra, con concerti live e diretta radio fino a tarda notte. Domani mattina riaprirà la mostra mercato e a partire dalle 9 il pubblico potrà ammirare la dimostrazione pratica della lavorazione delle carni del suino e del confezionamento dei salumi più noti della zona, come Culatello di Zibello e Spalla cruda di Palasone. Tutte prelibatezze che, assieme a molte altre, già dal mattino, si potranno gustare negli stand gastronomici presenti. Nel pomeriggio, alle 15.30, il momento clou: la solenne estrazione del gigantesco Mariolone che, dopo lenta e prolungata cottura, sarà distribuito a tutti i presenti.

“Porci e contenti” da leccarsi i baffi

Il cuore del November Porc a Sissa è allo stand gastronomico “Porci e contenti” nella tensostruttura riscaldata all’interno del Parco della Montagnola.

Un salame divenuto mito

Il Mariolone gigante è il simbolo della festa di Sissa. Quello normale è un salame grosso, tozzo e tondeggiante, dal peso che varia tra i 4 e i 6 chilogrammi. Somiglia alla Mariola, ma in questo caso la fetta risulta più grande e compatta, con il colore rosso punteggiato da lardelli di grasso.