“Preti e vescovi” invadono Polesine

Protagonista del secondo weekend di November Porc, da venerdì 9 a domenica 11 novembre, sarà come da tradizione il centro di Polesine Parmense all’insegna di “Ti cuociamo Preti e Vescovi”. Gli esponenti del clero però non devono temere nulla: il riferimento del titolo è ai due insaccati assoluti protagonisti dei festeggiamenti.

Venerdì

L’appuntamento di Polesine prenderà il via la sera di venerdì 9 novembre quando si potrà cenare nell’apposita tensostruttura assaggiando le prelibate specialità gastronomiche e divertendosi sulle note proposte dai deejay presenti.

Sabato

Si tratta solo di un antipasto di ciò che avverrà nei due giorni successivi. Sabato alle 9 aprirà i battenti il ricco mercato dei prodotti tipici, seguito dall’apertura ufficiale della Tappa del Grande Fiume: anche qui sarà possibile pranzare in una capiente tensostruttura. Alle 16 sarà poi la volta di uno dei momenti più attesi da chi arriva a Polesine per il November Porc, ovvero la solenne immersione del “pretone” nella gigantesca pentolona di cottura, alimentata dal fuoco a legna, dove rimarrà a bollire tutta la notte cullato dal rumore del Po. In serata, spazio ancora al palato con i piatti tipici e i gustosi panini del McPorc accompagnati da boccali di ottima birra. Per i più giovani anche la possibilità di ballare e divertirsi nella notte animata da concerti live e dalla diretta radio.

Domenica

Non meno entusiasmante è il programma allestito per domenica 11 novembre, quando alle 9 di mattina riaprirà il mercato di prodotti tipici della Bassa parmense e di tutto il territorio nazionale. Dopo essersi rifocillati a pranzo con i piatti tradizionali presso la grande tensostruttura, alle 15.30 toccherà all’imperdibile estrazione dal pentolone del gigantesco “prete” preparato con cura dalle sapienti mani dei norcini. Il pesante salume sarà sollevato secondo un preciso rituale dai vecchi “barbùter” (barcaioli) del Po che, dopo aver verificato la buona cottura, distribuiranno il gustoso insaccato a tutti i presenti.

Un “bestione” da quasi 400 chili

L’attesa a Polesine è tutta per il grande “pretone” che sarà cucinato per circa 24 ore dopo essere stato preparato dai maestri norcini. L’anno scorso il gigantesco insaccato toccò i 380 kg di peso, limite che potrebbe cadere quest’anno.