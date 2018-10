Armonia di spezie e infusi nell’ultima tappa del gusto

Ultima ma non per importanza, è l’immancabile tappa del November Porc a Roccabianca, da venerdì 23 a domenica 25. Anzi, si tratta della proverbiale “ciliegina” sulla torta. Sono tante, tantissime, infatti, le occasioni per chiudere in bellezza il percorso enogastronomico dei sapori e dei profumi della Bassa parmense.

Non a caso gli organizzatori hanno associato la quarta tappa all’iniziativa “Armonie di spezie e infusi”.

Il programma

E così il 23 novembre il Palaporc ospiterà l’ultima manifestazione dei venerdì “disco-golosi”: ciò significa che anche per questa vibrante serata saranno protagoniste gastronomia e musica accattivante in una struttura calda ed accogliente.

Sabato 24 invece è la tipica giornata da segnare sul calendario per chi è appassionato di cucina e relax. Dalle ore 9 infatti si aprirà la mostra mercato “Armonia di spezie e infusi”. Ovviamente in tarda mattinata saranno di nuovo attive le cucine del Palaporc per un immancabile pranzo con i piatti della tradizione.

La serata, ancora una volta, sarà all’insegna del divertimento con la “festa giovane”. Sono attesi migliaia di partecipanti ed esaminando il programma è anche facile intuirne il motivo. Prelibatezze da mangiare e boccali da riempire: si potrà infatti cenare gustando le ricette tipiche della tradizione insieme ai saporiti panini del McPorc e alla birra Menabrea. Un’occasione irripetibile all’interno dell’accogliente stand gastronomico, aperto fino a tarda serata. Anche in questo caso spazio a musica, esibizioni live e diretta radio. E ancora: domenica 25, alle ore 9 riaprirà il “mercato delle eccellenze”, situato nella suggestiva piazza Garibaldi e lungo viale Rimembranze. Il tutto arricchito dalle bancarelle di “Aria di Natale”. Il divertimento è assicurato grazie alle gag e alle esibizioni degli artisti di strada, le animazioni per i più piccoli e le orchestrine.

Una maxi cicciolata per chiudere in bellezza

Tutto è gustoso e tutto è irripetibile nella tappa del November Porc organizzata a Roccabianca (23-25 novembre). Le buone forchette però non potranno resistere alla tentazione di degustare due dei prodotti più classici della norcineria della Bassa. Nel pomeriggio di domenica 25 novembre, ultimo giorno della grandiosa rassegna provinciale, saranno infatti offerti gratuitamente “i ciccioli” e la gigantesca e celeberrima Cicciolata, realizzata già il sabato e accompagnata da una bella fetta di polenta calda. Come nelle scorse edizioni, dopo il trasporto in piazza su un carro, verrà ripartita e distribuita gratis ai presenti. Negli anni passati aveva raggiunto