Offerta formativa a supporto della ricerca del lavoro

E’ attiva, a Parma e provincia, un’iniziativa, cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo (Piano Operativo 2014-2020) e della Regione Emilia che mette a disposizione un ampio catalogo di opportunità utili a sviluppare competenze per esercitare il diritto al lavoro di giovani e adulti. Ci si riferisce ai “Percorsi di formazione permanente a sostegno dell’occupabilità” (Rif.P.A. 2017-8528/RER approvata con DGR n. 2026/2017) realizzati da En.A.I.P. Parma congiuntamente ai partner A.E.C.A., ECIPAR, FORMart, IAL Emilia-Romagna Si pone il fine di rendere disponibili percorsi formativi utili ad accrescere l’occupabilità di cittadini disoccupati, per facilitarli nell’avvio di successivi percorsi di formazione strutturata, di formazione nei contesti lavorativi, di ricerca attiva del lavoro, di inserimento e reinserimento lavorativo.

Le persone possono accedervi in modo gratuito, richiedendo l’iscrizione in modo: diretto (in autonomia) o in modo mediato (tramite il Centro per l’Impiego).

Possono scegliere di partecipare ad uno o più percorsi brevi, anche modulari, fruibili in modo personalizzato e individualizzato, capaci di corrispondere al fabbisogno di acquisire le conoscenze e abilità di base necessarie per attivare successivi percorsi di ricerca attiva del lavoro e per stare nei contesti e nelle organizzazioni di lavoro.

L’offerta formativa è caratterizzata dai seguenti corsi, relativi all’area informatica, all’area linguistica ed all’area delle competenze trasversali:

· IL COMPUTER, QUESTO SCONOSCIUTO. INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA (16 ore);

· LAVORARE CON IL COMPUTER. INTRODUZIONE A MS OFFICE (32 ore);

· SCRIVERE AL PC. LA VIDEOSCRITTURA CON MS WORD (16 ore);

· FARE CALCOLI AL PC. IL FOGLIO ELETTRONICO CON MS EXCEL (16 ore);

· NUOVI STRUMENTI DIGITALI. RETI, INTERNET E SOCIAL MEDIA IN SICUREZZA (16 ore);

· DISEGNARE CON IL COMPUTER. INTRODUZIONE AL CAD (32 ore);

· LINGUA ITALIANA PER LA CITTADINANZA (16 ore);

· LINGUA ITALIANA PER IL LAVORO (32 ore);

· INTRODUZIONE ALLA LINGUA INGLESE (16 ore);

· LINGUA INGLESE PER IL LAVORO (32 ore);

· LINGUA STRANIERA PER L’IMPRESA INTERNAZIONALE (32 ore);

· DA NUOVO CITTADINO A LAVORATORE. COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA (12 ore);

· VERSO IL LAVORO. CONOSCERE ED INNOVARSI PER ENTRARE IN IMPRESA (8 ore);

· EMPOWERMENT. ESSERE EFFICACI NEL MONDO DEL LAVORO (8 ore);

· COMUNICAZIONE 4.0. COMUNICARE AL LAVORO IN MODO EFFICIENTE E AL PASSO CON I TEMPI (16 ore);

· WINWIN. LAVORARE IN GRUPPO (16 ore);

· LAVORARE PER PROGETTI. PROJECT MANAGEMENT PER NON ESPERTI (16 ore).

En.A.I.P. Parma (www.enaip.parma.it)

E’ l’ente di formazione professionale promosso, a livello provinciale, dalle ACLI. Svolge attività di formazione operando a fianco dei soggetti pubblici e delle imprese del mercato del lavoro locale per promuovere l’occupazione, l’inclusione sociale, la sicurezza e la qualità del lavoro. Offre servizi per lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze professionali di giovani e adulti, al fine di sostenerli nel loro percorso di crescita professionale, individuale e sociale.

Opera sul territorio da oltre 60 anni ed è conosciuto soprattutto per i corso professionali dedicati ai giovani. Questi costituiscono gran parte delle attività formative, che riguardano, tuttavia, anche molto altro. A beneficio delle persone in cerca di occupazione vengono attivati corsi in accordo con i Centri per l’Impiego, i Servizi Sociali e Sanitari, il Servizio di Inserimento Lavorativi Disabili. Altre iniziative sono promosse a favore di diplomati e laureati in cerca di lavoro. Le iniziative di maggior rilevanza per il territorio vengono realizzate in sinergia con altri enti di formazione, associazioni, ecc.