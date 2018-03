BERLINE E SW - Peugeot 508 e Volvo V60 sfidano le tedesche

Chi ha detto che berline e wagon sono superate? Fra gli immancabili Suv e auto elettriche, le care vecchie berline e station wagon rialzano la testa al Salone di Ginevra. Due in particolare si impongono per innovazione e qualità pronte a sfidare le «solite» tedesche.

Una è una berlina francese, la Peugeot 508: linea da coupé ma soluzione fastback che nasconde elegantemente il portellone. Frontale aggressivo e originale con Led opalescenti verticali, posteriore levigato e sportivissimo, finestrini senza cornici, altezza di appena 1 e 40: davvero bella. All'interno l'evoluzione dell'i-Cockpit di 3008 si affina ulteriormente e il bagagliaio è poco sotto i 500 litri. La ricca First Edition in edizione limitata debutta a 48mila euro. ne sentiremo parlare.

Dalla Svezia arriva invece la station per antonomasia: ecco la V60, vera erede della V70 in poco meno di 4 metri e 70. Linee ispirate e tese, eleganti. La guideremo in settembre e il listino partirà da 38mila euro per la D3 a gasolio. Ma sono previste anche due ibride: T5 e T8.



E i tedeschi? Oltre al restyling della Classe C Mercedes (tanto infotainment e ibrido diesel), spicca l'ottava generazione della A6 che Audi porta sul mercato fra poche settimane: design rinnovato, contenuti high tech di grande valore e un’inedita configurazione dell’abitacolo e dei sistemi di infotainment. Praticamente strizza l’occhio alla A8 con cui condivide la piattaforma. Nei motori debutta la tecnologia mild-hybrid, a 48 Volt per i V6 viene e a 12 Volt per i 4 cilindri.

Alfa Romeo lustra le edizioni speciali di Giulia (e Stelvio) Quadrifoglio NRING, ispirate ai record segnati sul circuito del Nurburgring. Colore «Grigio Circuito» e tanta fibra di carbonio.

Infine Kia dopo aver svelato il mese scorso la nuova Ceed 5 porte mette in passerella anche la versione wagon attesa sul mercato italiano dopo l'estate. Enorme il bagagliaio da 600 litri. Cambiano un po' le dimensioni: più larga e più bassa di 2 cm, ne acquista 9,5 in lunghezza.