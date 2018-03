I SUV - Honda CR-V e Bmw X4 guidano la carica degli sport utility

Sono sempre loro i più richiesti dal mercato: i Suv. E le novità sono davvero tante.

Partiamo da un grande classico: Honda CR-V. L'ultima generazione alza notevolmente gli standard in termini di qualità ed eleganza nell'abitacolo, mentre le linee esterne sono coerenti con il passato ma leggermente più muscolose. Aumentano le dimensioni (ora è sette posti) e una novità importante è l’introduzione di un motore elettrico a fianco del 1.5 turbo da 182 Cv: inizia l'elettrificazione della gamma».

Sempre dal Far East arriva anche il nuovo Santa Fe: la quarta generazione acquista qualche centimetro in lunghezza (4 e 77) e amplia il bagagliaio a ben 625 litri. Sette posti, tanta tecnologia (c'è l'head-up display) e tre motori, due turbodiesel (2-0 e 2.2) e benzina 2.4.

Anche i segmenti premium non restano a guardare: Bmw (che in questi giorni lancia X2 sul mercato) ha tolto i veli alla seconda generazione di X4: nasce in anticipo perché condivide la piattaforma con l'ultimo X3. Cresce di 8 cm (5 di più il passo) e ha un design più incisivo. Piace la coda decisamente sportiva. Sette i motori in gamma, tutti sovralimentati, con potenze da 184 a 360 Cv, cambio automatico a 8 rapporti.

Restiamo nell'alto di gamma: Lexus punta sul nuovo crossover UX caratterizzato da linee come sempre non banali. Ovviamente ibrido come tutta la famiglia del brand di Toyota, è appena sotto i 4 metri e 50.

A Ginevra si può anche ammirare il primo Suv di un brand sportivo come Lamborghini: Urus supera i 300 km/h e costa 168mila euro più Iva...

Per chi invece preferisce i muscoli, Jeep fa debuttare in Europa il nuovo Wrangler (già visto negli States): fedele a se stesso con linee scolpite e carattere da wild west, ha migliorato i sistemi di trazione (Command-Trac e Rock-Trac) e l'abitacolo è meno spartano, arricchito anche dalla tecnologia di ultima generazione Uconnect (5, 7 e 8,4”) della famiglia Fca. Debutta anche il nuovo Cherokee. Entrambi saranno sul mercato nella seconda metà dell'anno.