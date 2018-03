I concept sono proiettati verso la guida autonoma

C'è concept e concept. A Ginevra il futuro della mobilità riserva anche autentiche sorprese: auto volanti come la Pop.Up next di Italdesign firmata con Airbus e Audi, oppure scooter a quattro ruote (il Quoder di Quadro Vehicles, da aprile in Svizzera a 11.000 euro) o il monopattino elettrico a tre ruote City Skater (10.500 euro) di Volkswagen: pesa 12 kg, è pieghevole, raggiunge i 20 km/h e ha un’autonomia di 20 km.

Ma ci sono anche concept un po' più «concreti», nel senso che anticipano linee e contenuti di modelli del futuro prossimo. Impressiona Mazda: la Vision Coupé a quattro porte si è aggiudicata il premio di concept of the year e pochi metri più in là KAI probabilmente configura la nuova Mazda 3. Subaru svela Viziv Tourer, rigorosamente AWD, che un giorno potrebbe diventare la nuova Levorg. Il concept di Nissan IMx Kuro è invece un'evoluzione del crossover svelato in ottobre a Tokyo e indica il futuro della mobilità sostenibile del brand.

Ma chi davvero svela scenari futuri è Volkswagen: Vizzion è il quarto esercizio di stile della famiglia di concept car elettriche I.D. Prevista senza volante e con la plancia nascosta nel suggestivo video mostrato alla presentazione, vedrà la luce nel 2022 in una versione intermedia (con volante e comandi...): tantissimo spazio, grande visibilità, poltrone per una mobilità autonoma e a zero emissioni: un vero e proprio salotto viaggiante.

Wolfsburg ha un piano di mobilità elettrica che prevede il lancio di 20 modelli entro il 2025. Nel 2020 debutterà la compatta elettrica I.D., seguita poi dal Suv I.D. Crozz e dal van I.D. Buzz. Intanto Skoda (uno dei brand di Vw) svela uno dei concept più intriganti e «a portata di mano»: Vision X unisce il motore a metano con quello elettrico sull'asse posteriore. Trazione integrale a energia pulita e con un look azzeccato.