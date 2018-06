La Regione ha istituito, con la legge regionale n. 5 del 2011, il Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per dare ai ragazzi e alle ragazze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado la possibilità di scegliere un percorso formativo che, dopo tre anni, permetta di acquisire una qualifica ed entrare nel mondo del lavoro.

I corsi di IeFP si rivolgono a ragazzi/e dai 15 ai 18 anni che hanno avviato iniziato la scuola superiore ed intendono acquisire un titolo professionale riconosciuto, utile ad inserirsi nel mercato del lavoro.

Chi può partecipare

Possono iscriversi ai corsi di IeFP giovani che hanno già frequentato un primo anno nella scuola secondaria di secondaria di grado (anche se con bocciatura in esito), con precedenza agli studenti provenienti dagli istituti professionali.

Mediante l’attivazione di percorsi personalizzati triennali possono accedere anche coloro che sono a rischio di dispersione scolastica, cioè in ritardo rispetto al conseguimento della licenza media (con alle spalle una o più bocciature).

Chi realizza i corsi di Istruzione e Formazione Professionale

I percorsi sono realizzati da Istituti professionali ed Enti di formazione accreditati che li rendono disponibili in modo gratuito poiché le attività sono co-finanziate dal Fondo sociale europeo Piano Operativo 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

Tra questi ultimi vi è En.A.I.P Parma, l’organismo di formazione professionale promosso dalle ACLI ed attivo sul territorio dagli anni ’60. E’ ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di attività di formazione continua, permanente, iniziale e superiore, apprendistato, formazione per utenze speciali e servizi di orientamento, tirocini e la relativa certificazione di competenze.

L’organizzazione svolge attività di formazione operando a fianco dei soggetti pubblici e delle imprese del mercato del lavoro locale per promuovere l’occupazione, l’inclusione sociale, la sicurezza e la qualità del lavoro. Offre servizi per lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze professionali di giovani e adulti, al fine di sostenerli nel loro percorso di crescita professionale, individuale e sociale.

Indirizzi professionali attivi presso En.A.I.P. Parma

OPERATORE MECCANICO n° 1 classe presso la sede di Via A. Gramsci, 22 - Parma

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE n° 3 classi presso la sede di Via A. Gramsci, 22 - Parma

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI n° 1 classe presso la sede di Via P. Bandini, 6 - Parma

OPERATORE MECCANICO

Profilo professionale L’OPERATORE MECCANICO è in grado di lavorare pezzi meccanici, in conformità con i disegni di riferimento, avvalendosi di macchine utensili tradizionali, a controllo numerico computerizzato, centri di lavoro e sistemi di produzione flessibile. Può trovare impiego nelle aziende del settore metalmeccanico in qualità di addetto alle macchine utensili automatiche e semi-automatiche.

Programma didattico COMPETENZE DI BASE Patto Formativo/socializzazione, Italiano, Inglese, Matematica e Geometria, Scienze, Informatica, Storia, Diritto. COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI Sicurezza, Disegno, Officina Meccanica, CNC.

Numero classi 1

Sede Via A. Gramsci, 22 - Parma

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

Profilo professionale L’OPERATORE DELLA RISTORAZIONE è in grado di preparare e distribuire secondo modalità ed indicazioni prestabilite pasti e bevande intervenendo in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio ristorativo. Può trovare impiego nelle strutture ristorative e alberghiere in attività di cucina, pasticceria, sala e bar.

Programma didattico COMPETENZE DI BASE Patto Formativo/Socializzazione/Verifica competenze in ingresso, Italiano, Inglese, Matematica e Geometria, Scienze dell'alimentazione, Informatica, Storia, Diritto. COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI Scienze alimentazione, Sicurezza, Comunicazione / Tecniche vendita, Cucina, Pasticceria, Bar mise en place.

Numero classi 3

Sede Via A. Gramsci, 22 - Parma

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI

Profilo professionale L’OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI è in grado di installare, manutenere e riparare impianti elettrici civili, industriali e solari fotovoltaici sulla base di progetti e schemi tecnici di impianto. Può trovare impiego nelle aziende artigianali che si occupano di impiantistica civile o nell’industria.

Programma didattico COMPETENZE DI BASE Patto Formativo/socializzazione, Italiano, Inglese, Matematica e Geometria, Scienze, Informatica, Storia, Diritto. COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI Sicurezza, Impianti Civili, Impianti Industriali, Impianti solari e fotovoltaici.

Numero classi 1

Sede Via P. Bandini, 6 - Parma

Organizzazione

I corsi hanno una durata complessiva di 2.000 ore da svolgersi in due anni di formazione caratterizzati da didattica in aula e stage in impresa (da 650 a 720 ore, a seconda dell’indirizzo professionale). Si svolgono dal lunedì al sabato, principalmente in orario mattutino, con possibilità di rientri pomeridiani per attività di tipo laboratoriale e/o di recupero scolastico. L’impegno orario settimanale è compreso tra un minimo di 25 ed un massimo di 30 ore. Ogni classe si compone di 15-20 allievi.

Approccio alla didattica

La promozione della persona tramite l’inserimento lavorativo e lo sviluppo delle competenze è al centro dell’operato di En.A.I.P. Parma. Gli allievi vengono aiutati a sviluppare conoscenze e capacità che potranno applicare in impresa, accompagnandoli in un percorso di crescita professionale, individuale e sociale.

Oltre al percorso curriculare vengono svolte attività di accoglienza ed orientamento iniziale ed in itinere, Sportello d’ascolto, azioni di recupero e riallineamento delle competenze di base e tecnico-professionali, interventi di educazione alla salute con il coinvolgimento dei servizi presenti sul territorio.

I docenti sono affiancati da coordinatori didattici, tutor, psicologici, educatori, orientatori.

Per informazioni ed iscrizioni:

En.A.I.P. Parma - Via A. Gramsci 22 - 43126 Parma - Italia

Tel. 0521.981979 Fax.0521.293904 info@enaip.parma.it