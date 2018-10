Lavoro e agroalimentare: i profili ricercati nella food valley

Sei appassionato di cucina e di tutto quello che la circonda? Non c’è anno migliore del 2018, Anno internazionale del cibo italiano nel mondo dedicato allo chef Gualtiero Marchesi, per scegliere di intraprendere una professione nel settore dell’alimentazione.

Quello agroalimentare è un sistema complesso ma anche un modo per risolvere i problemi del territorio: l’aumento della superficie coltivabile porterebbe nuovi posti di lavoro nei consorzi e nelle aziende agricole. Di conseguenza, le aziende di trasformazione vedrebbero aumentare la produzione.

È fondamentale continuare a far conoscere le eccellenze agroalimentari del territorio italiano. La rinascita dal punto di vista economico, passa per la valorizzazione dell’agricoltura e del turismo enogastronomico. Ospite d'onore di "FilierAgrItalia" il 24 settembre a Milano, il ministro alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, ha ricordato come il nostro sia "il Paese con più eccellenze al mondo”, aggiungendo poi che “da Bolzano a Lampedusa abbiamo prodotti unici che nessun altro ha, tutto questo va difeso e tutelato ogni giorno”. L'Italia rappresenta un punto di riferimento importante per il settore agroalimentare nel mondo e l'Emilia Romagna è prima in Europa per numero di prodotti con marchio Dop e Igp: ad oggi sono in totale 44, distribuiti su tutto il territorio. La Food Valley emiliana è spesso il biglietto da visita per l'italianità all'estero.

Di quali figure ha bisogno l'Italia, in particolare la Food Valley per supportare un settore in continua evoluzione? L’industria alimentare apre le porte agli addetti alla lavorazione, ai controllori di qualità-sicurezza, ai tecnologi alimentari, agli esperti di legislazione. Ma soprattutto, il settore alimentare, sul quale gli effetti della crisi economica del 2008-2009 sono stati abbastanza blandi, necessita di un percorso professionalizzante che ne rafforzi ulteriormente il carattere strategico per il nostro Paese.

Non tutti possono diventare “food blogger”, un bell’esempio di come la cultura del cibo si sappia rinnovare adattandosi al mondo digitale. Ma non basta. Serve favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di ruoli tradizionali e innovativi di cui le aziende hanno bisogno

1-Non è nata di recente ma oggi si sta sviluppando la figura del sommelier del cibo. Chi assaggia prodotti agroalimentari facendo un’analisi sensoriale per certificare le proprietà organolettiche dei vari prodotti. Servono un buon naso e un palato fine, ma i requisiti naturali non sono sufficienti. I veri professionisti aggiungono le competenze tecniche come la chimica per conoscere le sostanze che determinano il sapore degli alimenti e l’anatomia per il funzionamento degli organi sensoriali umani.

2- Oggi il turismo enogastronomico è un elemento centrale nella promozione di un territorio; secondo la recente indagine sul turismo enogastronomico presentata alla Bit di Milano il 75% dei turisti seleziona come meta di vacanza una località rinomata per il cibo. Nasce quindi la guida turistica che approfondisce la conoscenza del patrimonio enogastronomico della Food Valley emiliano-romagnola e che diventa “mediatore culturale” di un territorio.

3-Fondamentale rimane la figura dell’addetto alle lavorazioni e al confezionamento alimentare, cioè chi gestisce le diverse fasi del processo produttivo agroalimentare, utilizzando macchine e strumenti propri degli specifici ambiti e cicli di lavorazione. L'Addetto al confezionamento svolge, operando su apposite macchine, attività che consentono di preparare il prodotto alimentare per la conservazione, il trasporto e la vendita. Confezionamento è inteso in senso ampio e può comprendere compiti come l'aggraffatura, l’imbottigliamento, la pastorizzazione, la sterilizzazione, l'etichettatura, la pallettizzazione, la cellophanatura, tra le altre cose.

4-Ma agroalimentare nel futuro è anche legato al digitale. Nell’era del 4.0 si rileva l’esigenza di coinvolgere figure che anche nelle aziende agroalimentari si occupino dei server aziendali, della sicurezza nel monitoraggio del percorso produttivo e quindi della tracciabilità alimentare.

5-Già popolare nei Paesi del Nord Europa, nella nuova frontiera tecnologica italiana compare il “food innovator” cioè chi esplora nuove forme di consumo del prodotto agroalimentare con l’obiettivo di allargarne il mercato in Italia e all’estero. Il cibo non è più solo un bisogno primario, oggi è quasi un bene di lusso quindi anche i professionisti del settore, accanto alle competenze tecniche legate all’alimentazione, devono sviluppare i principi di marketing, di project management e di cultura digitale.

6- Un’altra importante figura del settore è il conduttore di impianti di trasformazione alimentare, cioè chi garantisce il funzionamento degli impianti e dei macchinari fissi per la trasformazione delle materie prime. Si occupa del corretto funzionamento dei macchinari controllandone le diverse fasi, fino alla pulizia e alla manutenzione.