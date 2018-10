Age management, il valore dell’esperienza

I lavoratori italiani sono sempre più vecchi. La media dell'età della popolazione attiva aumenta sempre di più, mentre il numero di persone in età lavorativa diminuisce: è questa la sfida demografica che l'Unione europea deve affrontare nei prossimi anni. Sul nostro Pianeta dal 2010, sono sette le generazioni che convivono contemporaneamente. Con l’aumento dell’aspettativa di vita e l’incremento dell’età pensionabile, si assiste a un fenomeno inedito nelle realtà aziendali: la presenza di ben cinque generazioni diverse di lavoratori nello stesso luogo di lavoro. Per raggiungere uno sviluppo economico e sociale più sostenibile, l'UE si è prefissata l'obiettivo di aumentare il tasso di occupazione delle persone più mature.

Per ottenere questo obiettivo, governi, società civile e aziende devono lavorare insieme per sviluppare le competenze e l’occupabilità dei lavoratori più anziani, impegnandosi a mantenere la salute, la motivazione e le capacità dei lavoratori che invecchiano. La discriminazione sull’età e gli stereotipi negativi nei confronti dei dipendenti più anziani sono questioni da gestire, mentre le condizioni di lavoro e le opportunità di impiego devono essere adattate alle diverse età dei lavoratori. La mancata integrazione e valorizzazione della differenza di età dei dipendenti ha un costo: inefficienze e attriti negli ambienti di lavoro, quindi un calo di produttività.

L’invecchiamento della forza lavoro può rappresentare una variabile negativa, perché col mutare delle energie fisiche crescono i compensi grazie ad automatismi retributivi dovuti all’anzianità. Ma l’aumento delle competenze rappresenta per l’azienda un capitale degno di essere valorizzato.

Si deve investire sull’invecchiamento attivo per dare maggiori opportunità agli anziani di continuare a lavorare, mantenersi più a lungo in salute e rivestire ancora un ruolo di altro livello produttivo, attraverso progetti di inclusione.

L'impatto dell'invecchiamento della forza lavoro sul luogo di lavoro è una preoccupazione a livello internazionale. Il lavoro over 50 cresce a ritmo molto più intenso di quello under 30: secondo i dati Istat, il tasso di occupazione della fascia 55-64 anni è salito dal 46,2% al 52,2% fra il 2004 e il 2017 contro il passaggio da 34,7% al 36% di chi ha fino a 29 anni. Nei prossimi anni le aziende non potranno più contare su un numero sufficiente di lavoratori giovani e dovranno confrontarsi con l’invecchiamento delle risorse umane esistenti. Ma si riscontra una mancanza di approcci sistematici da parte dei datori di lavoro per capitalizzare questi cambiamenti demografici e del mercato del lavoro.

Oggi una strategia aziendale deve fare i conti con la creazione di un ambiente lavorativo inclusivo, per valorizzare il potenziale individuale nel perseguimento degli obiettivi aziendali. Si chiama Diversity Management e si riferisce non solo alle differenze di età ma anche di genere, nazionalità ed esperienza.



Come si prepara il terreno all’invecchiamento attivo?



- Incoraggiando il lavoro sostenibile dall'inizio del percorso lavorativo.

- Promuovendo la prevenzione.

- Sensibilizzando i lavoratori sulla gestione della salute e sicurezza.

- Favorendo lo scambio di competenze e l’apprendimento permanente.

- Investendo sulle motivazioni e gli incrementi di carriera.



Per affrontare l’invecchiamento attivo, ECIPAR di Parma ha organizzato per lunedì 12 novembre 2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 un laboratorio dal titolo “7 Generazioni al lavoro - Combinare filosofie di vita e opportunità di business”.

Il workshop vuole essere l’introduzione a 4 aree tematiche: le relazioni intergenerazionali, la valorizzazione dei talenti femminili, la riprogettazione dei percorsi professionali dopo i 40 anni, e infine un nuovo, originale laboratorio strategico per innovare il proprio business anticipando il futuro. Per ciascuna di queste aree verranno attivati, da gennaio prossimi, percorsi di approfondimento specifici.

Tutto il progetto è organizzato in collaborazione con Generation Mover, unica realtà italiana specializzata nel tema della convivenza multi-generazionale e del suo impatto sulla performance, sulle relazioni e sulle scelte strategiche aziendali: fin dal 2009 opera con l’obiettivo di sviluppare un approccio sistemico e metodologico per la valorizzazione delle caratteristiche generazionali in azienda e in un decennio di esperienza sul campo ha elaborato un proprio modello di intervento in azienda e strumenti applicativi originali.