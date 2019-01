Tra riduzioni ed esenzioni: benefici per i mezzi speciali

Veicoli storici, elettrici o alimentati esclusivamente a GPL/metano, ad alimentazione ibrida o destinati a disabili: sono queste le vetture che possono contare sui benefici fiscali previsti in materia di bollo auto, che si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa.

Ultratrentennali

Quanto ai veicoli storici, in Emilia Romagna sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli ultratrentennali (ossia quelli costruiti da oltre trent’anni e non adibiti ad utilizzo professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni).

Gli invalidi

L’esenzione al pagamento della tassa automobilistica è prevista anche per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spett a al portatore di handicap/ invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.

Auto green

Buone notizie anche per chi possiede un veicolo con motore elettrico: il bollo non deve essere pagato per un periodo pari a cinque anni dalla prima immatricolazione. Le autovetture ad alimentazione a GPL o gas metano, infine, sono soggette al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.