Mezzo sicuro grazie alla revisione

Per controllare la perfetta efficienza di un veicolo è fondamentale far revisionare periodicamente, alla Motorizzazione Civile o all’interno di un’officina autorizzata, la propria auto, certificando la conformità a tutte le normative previste dal Codice della Strada e a quelle riportate sul libretto di circolazione. Oltre a controllare lo stato di sicurezza del veicolo, la revisione permette di valutare l’indice di rumorosità e il livello di emissioni inquinanti.

L’esito

Una volta verificato il funzionamento di tutti i dispositivi, dallo sterzo all’impianto elettrico, dagli pneumatici alle sospensioni, e una volta terminata positivamente la revisione, viene emesso un tagliando adesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Questo tagliando contiene una dicitura che attesta il livello di idoneità del veicolo: “regolare”, “ripetere”, “sospeso”, “ripetere-sospeso dalla circolazione”. Nell’ultimo caso il veicolo non è idoneo e dovrà essere riportato in officina per ripetere la revisione. Inoltre, il mezzo potrà essere utilizzato solo per andare dal meccanico a una velocità non superiore ai 40 km/h.

La periodicità

Per quanto riguarda la periodicità della revisione, è bene ricordare che la prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione. I successivi controlli devono invece essere effettuati con scadenza biennale e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Per esempio, se una vettura è stata revisionata l’11 ottobre 2018, la revisione successiva dovrà essere fatta entro il 31 ottobre 2020. La revisione è invece annuale nel caso in cui la vettura sia adibita al servizio taxi/ noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 kg, per gli autobus e le autoambulanze. Si tratta di un controllo da ricordare con particolare attenzione: un veicolo non revisionato non può circolare, nemmeno per recarsi ad un centro revisioni.