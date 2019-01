Location all’altezza per nozze da sogno

La buona riuscita di un matrimonio dipende da una serie di fattori. Uno tra i più importanti è, senza dubbio, la location dei festeggiamenti. Proprio per questo è fondamentale sceglierla con grande cura, organizzandosi con congruo anticipo.

LA POSIZIONE GEOGRAFICA

Tra gli aspetti da tenere in considerazione spicca quello della collocazione del ristorante. In generale si dovrebbero scegliere location relativamente vicine al proprio luogo di residenza, considerando ovviamente anche la provenienza degli invitati. Nel caso in cui si scelga un luogo ricco di fascino, ma lontano in termini chilometrici, si dovrebbero mettere a disposizione degli ospiti mezzi di trasporto, come navette noleggiate per l’occasione.

Chi effettua lunghi viaggi, poi, dovrebbe avere la possibilità di fermarsi a dormire una notte in hotel.

LA FESTA ALL’APERTO

Un fattore importante nella scelta della location è quello legato alla stagionalità. Nel caso in cui il matrimonio venga celebrato durante la bella stagione, infatti, è consigliabile organizzare la festa nuziale (o almeno parte di essa) all’aperto, rendendola quindi meno formale e, al contempo, più divertente.

Un menù impeccabile per soddisfare gli ospiti

La formula per un matrimonio perfetto prevede anche un menù adeguato e in grado di soddisfare gli ospiti. La lista delle portate dovrebbe iniziare con alcuni antipasti “informali”, da consumarsi anche in piedi, come tramezzini misti e prosciutto crudo. Nel caso dei primi piatti, poi, solitamente si opta per due portate, in quanto tre potrebbero essere eccessive, puntando forte sulla stagionalità.

I secondi, invece, dovrebbero prevedere un piatto di carne e uno di pesce (se ciò soddisfa la maggior parte dei commensali), accompagnati da verdure miste.

Tutto deve essere caratterizzato da qualità e freschezza, senza appesantire troppo.