La perfetta luna di miele è sempre fatta su misura

La luna di miele è il coronamento del matrimonio. Al di là della meta, esotica o meno, è importante arrivare preparati e con le idee chiare.

Vademecum

Il primo suggerimento è quello di non partire subito dopo la cerimonia; meglio riposarsi un giorno o due, dopo le fatiche del matrimonio. Poi va valutata la tipologia di viaggio: full relax o città da visitare con “coda” di relax in spiaggia. Nel secondo caso esistono due scuole di pensiero: quella che, se i giorni sono 10, cinque siano subito destinati al relax al mare e l’altra che suggerisce invece di lasciarli alla fine della luna di miele. A prescindere da questo aspetto, va ricordato che il viaggio deve essere fatto su misura, costruito sulla base dei desideri di entrambi gli sposi e nel rispetto del budget a disposizione. Meglio quindi non accontentarsi dei pacchetti preconfezionati, ma farsi aiutare dall’agenzia di viaggio a “cucirsi addosso” un esperienza unica. Infine una delle verifiche fondamentali da fare sulle destinazioni desiderate è come sia il clima nel mese in cui il viaggio verrà effettuato: è estremamente consigliato andare solo in posti con clima ideale nel mese in questione. Di contro c’è anche da dire che, con i recenti cambiamenti climatici, è sempre più difficile fare scelte azzeccate È comunque sempre meglio non rischiare la sorte e basarsi sui dati climatici generali.

IL SUGGERIMENTO

Occhio alle condizioni meteo se si punta su mete esotiche

Spesso luna di miele fa rima con spiagge incontaminate e mare cristallino. Per questo si va dall’altra parte del mondo a cercare le località più esotiche. Ma occhio alle condizioni meteo: in molte zone dei Caraibi, per esempio, da settembre a ottobre si verificano spesso uragani, mentre in Thailandia, nel secondo semestre dell’anno, comincia la stagione delle piogge torrenziali. Occorre valutare quest’aspetto, dunque, prima di prenotare.