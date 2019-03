Allergie alimentari: impariamo a conoscerle

Si parla di allergia alimentare quanto la comparsa di una reazione avversa al cibo è riconducibile a un meccanismo immunologico, cioè alla creazione di anticorpi di tipo igE contro gli allergeni alimentari. Colpisce tra i 2-4% della popolazione adulta nei paesi industrializzati - percentuale in costante aumento - e circa l’8%dei bambini. Inoltre il cibo può determinare in pazienti sensibilizzati reazioni anche gravi. “Sono molti gli alimenti in grado di causare reazioni allergiche, che compaiono solitamente entro pochi secondi dall’ingestione e possono avere addirittura esiti fatali. Ogni individuo risponde a un allergene sulla base delle sue caratteristiche genetiche” spiega l’allergologa. La SOA (Sindrome Orale Allergica) è uno dei sintomi più precoci di sensibilizzazione alimentare: dopo pochi minuti dal contatto con l’alimento (di solito durante la masticazione) compaiono prurito al cavo orale, edema (gonfi ore) delle labbra e più raramente della glottide. Questo spesso accade in pazienti allergici pollinosici ed è dovuto alla presenza nell’alimento di allergeni che hanno delle somiglianze molecolari, meglio conosciute come cross reattività, con i pollini. Possono verificarsi reazioni sulla cute (orticaria), asma, dispnea (difficoltà respiratoria) e a volte rinite, reazioni gastrointestinali, fino ad arrivare allo shock anafilattico che è la più drammatica, benché rara, delle reazioni allergiche. Alla reazione anafilattica si tenta di porre rimedio con la somministrazione rapida di adrenalina. La diagnosi si effettua attraverso le classiche prove allergologiche, i test cutanei o skin prick test. Attualmente si possono eseguire anche le prove in vitro tramite il prelievo di sangue, esami di seconda scelta, per valutare il dosaggio delle igE totali e specifiche per singolo alimento. Ma c’è una grossa novità, che è la Diagnostica Allergologica Molecolare, esame di terza scelta che consente una diagnosi più raffinata.

Il consiglio dello specialista

I principali allergeni e le cross-reattività

“Il latte di mucca (vaccino) è uno dei principali allergeni, noto come la prima causa di allergia soprattutto nei bambini, anche se spesso scompare con gli anni. Lo stesso vale per l’albume (ovoalbumina) che è riconosciuta come la parte più allergica dell’uovo. Tra i pesci, il merluzzo è considerato quello con maggior allergenicità” spiega la Dottoressa Barcella. “Mentre i crostacei e i molluschi sono cross-reattivi con gli acari della polvere”. Tra gli alimenti vegetali l’allergene più importante è quello della pesca, detto LTP (Lipid Transfer Protein), presente anche in altri vegetali.

Innovazione in Allergologia

Un'eccezionale rivoluzione della individuazione delle cause

La Diagnostica Molecolare applicata all’Allergologia sta rivoluzionando diagnosi e scelte terapeutiche. “Ci consente di determinare un corretto profilo di rischio del paziente e di individuare quale parte dell’allergene sia responsabile della reazione allergica. Solo nel latte, ad esempio, sono numerose le parti molecolari potenzialmente sensibilizzanti” spiega la dottoressa Barcella. Alcuni pazienti che presentano allergie respiratorie possono presentare reazioni avverse ad alcuni alimenti. I responsabili sono i panallergeni, cioè sostanze che si possono trovare sia nei

pollini che negli alimenti. I panallergeni più frequenti sono le PR-10, le profiline e le LTP. Le profiline negli allergici alla betulla determinano la SOA all’ingestione di mela, soprattutto se mangiata nel periodo di pollinazione della betulla (febbraio-marzo). La profilina è termo e gastro labile, cioè viene inattivata dalla cottura, infatti la mela cotta può essere tollerata. Invece le LTP, ad esempio della pesca, danno reazioni più importanti in quanto allergeni termo stabili (non si inattivano col calore) e gastro stabili (l’acido cloridrico dello stomaco non li altera).

Domanda di Raffaella da Parma

Subito dopo aver mangiato una pesca mi si sono gonfiate le labbra con una sensazione di formicolio e prurito. Sono allergica?

Risposta della Dottoressa Patrizia Barcella, Allergologa del PacC

Potrebbe essere una Sindrome Orale Allergica da LTP della pesca, proteina presente in molti alimenti vegetali resistente alla digestione e alla cottura, che può dare reazioni anche gravi. Dopo una visita con prick test, integri con il dosaggio delle igE per valutare il profilo di rischio e approfondisca con la Diagnostica Molecolare.