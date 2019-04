Una passione senza età per numerosi italiani

Passano le stagioni e trascorrono gli anni, ma la passione degli italiani per il giardinaggio resta sempre la stessa. Spendere qualche ora in compagnia di piante, alberi e fiori, infatti, si conferma uno dei passatempi nazionali preferiti. Che sia un orto urbano o un balcone poco importa: l’essenziale è rilassarsi e divertirsi con bulbi, concimi e annaffiatoi.

A confermare il successo di questo hobby ci pensa uno studio che ha visto coinvolti diversi Paesi in tutto il mondo. L’Italia si conferma in linea con la media internazionale: il 7% degli intervistati afferma di dedicarsi al giardinaggio ogni giorno, o quasi; il 25% almeno una volta a settimana; il 19% almeno una volta al mese e il 21% più raramente. Sono molto pochi, quindi, gli italiani che dichiarano di non essere interessato al mondo “green”.

I dati

Sebbene la passione per il giardinaggio coinvolga tutti, alcune fasce d’età la curano più spesso di altre. È questo il caso degli over 60, che dedicano più tempo alla cura di orti e giardini: il 45% con frequenza giornaliera e settimanale, mentre solo il 20% dice di non praticarla mai. All’altro estremo ci sono i teenager: il 59% si proclama lontano dal mondo green. Il giardinaggio rappresenta poi un’ottima occasione per passare del tempo in famiglia: si tratta di un’attività molto amata principalmente da coloro che presentano figli piccoli.

LE RICERCHE CONFERMANO I MOLTI BENEFICI

Fare giardinaggio rappresenta un vero e proprio elisir di lunga vita.

Già lo psichiatra settecentesco Benjamin Rush affermava che trascorrere qualche ora in compagnia di piante, fiori ed erbe contribuisce a migliorare lo stato di benessere psico-fisico.

Uno studio condotto dagli atenei di Westminster ed Essex conferma che dedicarsi alle piante aumenta la stima in se stessi, abbassa i livelli d’ansia e diminuisce il rischio di depressione.

La ricerca di un’università americana rivela, inoltre, che fare giardinaggio è un ottimo modo per bruciare calorie, combattere la fame nervosa e la sedentarietà: bastano dieci minuti di attività al giorno.

