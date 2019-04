Cosa c’entrano i conigli con la Pasqua?

Per saperlo bisogna rispolverare antiche tradizioni arrivate dalla Germania, dove l’Osterhase la lepre pasquale giudicava il comportamento dei bambini e decideva di conseguenza se lasciare loro un mucchietto di uova colorate in dono.

E i bambini, proprio come succede per Santa Lucia quando si preparano una tazza di latte e le carote per l’asinello, preparano un comodo nido e un cestino nell’attesa che arrivi il coniglietto.

Dalla Germania, nel Settecento, i migranti portarono la tradizione fino agli Stati Uniti, dove nel giro di un secolo vendere dolciumi a tema coniglio durante il periodo pasquale sarebbe diventato la normalità.

Ed ecco spiegato perché il simpatico animale con le orecchie lunghe anche da noi è diventato un simbolo della Pasqua!

