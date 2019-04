ITALY 500 MILES: RADUNO HARLEY DAVIDSON A PARMA

La ITALY 500 MILES non è una competizione e non ci sono premi in palio: è una cavalcata tutta Italiana con una percorrenza di 500 miglia (805 km) da completare in 24 ore, partenza e arrivo a PARMA

Giunta alla quinta edizione la Italy 500 Miles è aperta esclusivamente a possessori di Harley-Davidson e Buell, con lo scopo di condividere uno stile di vita basato sulla libertà, l’amicizia, la voglia di star bene insieme e divertirsi.

In pieno stile Harley il tour è suddiviso in 10 tappe, ai partecipanti vengono fornite le indicazioni per portare a termine ogni tappa solo alla partenza di ogni singola frazione, così fino all’arrivo.

E se la moto è uno stile di vita, massima attenzione viene data al rispetto delle regole: necessario per tutti il rispetto del codice della strada e se si arriva troppo presto al controllo di tappa si dovrà aspettarne l'apertura; l'apertura del posto di controllo è calcolata su una media che tiene conto dei limiti di velocità.

Prima della partenza ufficiale, è previsto il raduno presso il centro commerciale Eurosia, alle12.00: tutte le moto partecipanti si incontreranno per prepararsi al momento dell’avvio dei motori, e salutare l’avvio della straordinaria avventura ..

Per chi ama la moto, e tutto ciò che di bello rappresenta l’appuntamento è imperdibile!