Sondaggio: Frosinone e Palermo, che risultati farà il Parma?

Siamo al momento chiave del campionato. Empoli inarrivabile, non resta che puntare (senza ovviamente dimenticare chi insegue), davanti, a Frosinone e Palermo. Il destino (soprattutto il maltempo) ha voluto che proprio queste due squadre saranno le prossime avversarie dei crociati in questo inaspettato tour de force della serie B. Recupero di Pasquetta con il Palermo (20:30), sabato con il Frosinone (alle 15:00). Un piccolo vantaggio lo abbiamo: entrambe saranno giocate al Tardini. Come arriveranno le squadre? O, meglio, inevitabilmente le forze spese (o risparmiate) in queste partite ravvicinate influiranno. La classifica recita: Frosinone 58, Palermo 57 e Parma 50. Crociati e rosanero 32 partite giocate, laziali 33. L'importanza sta nei numeri: vincendole entrambe, il Parma si potrebbe giocare il secondo posto (promozione diretta) da qui fino alla fine, partita per partita. Dando una prova di forza non trascurabile sotto l'aspetto mentale a 8 giornate dalla fine. Nel mezzo altre otto combinazioni, a vario grado importanti per i play-off. Voi come la pensate? Come si comporterà il Parma?