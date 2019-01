Sondaggio, mercato di "riparazione": (secondo voi) il Parma di cosa ha bisogno?

Faggiano è già al lavoro da giorni. Ma se la sosta (La serie A riprende il 19 gennaio) serve ai giocatori per riprendere fiato, i ds sono impegnati a risistemare le rose dei giocatori. Intervenire, magari, per potenziare le loro squadre. E' il cosiddetto mercato di riparazione. I contratti del calciomercato invernale per Serie A e Serie B possno essere depositati in Lega a partire da giovedì 3 gennaio. La deadline per siglare e depositare i contratti nel calciomercato invernale è quella del 18 gennaio alle ore 20. Secondo voi il Parma dove dovrebbe inserire qualche nuovo elemento?