Parma a quota 29, quota che lascia una certa tranquillità. Un punto in 5 partite, però, se non crea panico (zona retrocessione a 11 punti, con 4 squadre in mezzo, visto che anche il Genoa è a 29 punti) avvia comunque la discussione su quando e, soprattutto, a quanto bisogna arrivare per raggiungere la salvezza. Si è sempre detto che con 40 punti la serie A è sicura. Voi cosa ne pensate?