Parma (ritorna) in A, ma qual è la più grande "goduta" della storia? Vota

Il bello di questa tifoseria? Affiancare Wembley a San Remo, il Parma mondiale di Crespo a quello ruspante di Barbuti, Cittadella diventa come San Siro...insomma le emozioni, più modernamente e istintivamente chiamate "godute", che hanno regalato questi colori sono veramente uniche. L'ultima è la promozione in A, venerdì, arrivata con un finale palpitante tra Spezia e Frosinone. Ma come dimenticare il diluvio di San Remo o i primi "esodi" di tifosi per gli sparegi di Vicenza? E il "ribaltone", tirando in ballo Gilardino (in campo venerdì con un rigore sbagliato), di Bologna? Abbiamo messo in fila 12 partite storiche. Promozioni in B, spareggi ma anche finali nell'Olimpo calcistico, promozioni e ritorni in A. Perle memorabili per i tifosi. Per voi qual'è la "goduta" (per motivi differenti) più bella? Votate.