Tacco, "colpo" e fascino infiniti. Vota il tuo preferito

Magico il colpo di tacco con cui domenica sera Fabio Quagliarella, uno certamente non nuovo a colpi balistici di prim'ordine, ha chiuso la contesa tra Samp e Napoli. Una giocata , il colpo di tacco, che da sempre incanta i tifosi e lascia a bocca aperta i difensori, e che spesso è efficace anche quando non è un un modo di segnare. Un articolo di Paolo Grossi, oggi sulla Gazzetta di Parma in edicola, ne celbra gesto tecnico e fascino sportivo, lanciando un sondaggio: votate il vostro preferito. Ne abbiamo selezionati alcuni (Con ovvio spazio ai colori crociati o a quelli più famosi), ma potete contribuire alla lista inserendo, tra i commenti, il vostro preferito per sottoporlo al voto degli altri lettori.