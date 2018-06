Estate, tempo di musica e tormentoni: vota la tua hit Anni '80 preferita

La colonna sonora di un decennio. Rigorosamente griffate "Eighties", Anni '80. A dire il vero, gente come i Duran Duran in quel decennio ne ha sfornate a badilate, ma tra noi in redazione, non senza rievocare momenti di nostalgia (estivi soprattutto) nel lanciare questo simpatico sondaggio, ne abbiamo scelta una per ogni artista. Altri sono state delle meteore, inserendole nel sondaggio hanno scatenato il classico "E' vero, c'era pure lui: non me lo ricordavo". Insomma, nel votare la vostra hit preferita degli Anni '80 speriamo sarà così anche per voi: un viaggio nostalgico, la riscoperta di canzoni che magari avevate messo nel cassetto della memoria e...ricordarne altre. E potete segnarcele. Le inseriremo e, viaggeremo con voi.