L'unico ParmAwards deciso dal pubblico: votate il "vostro" Gazzarock

È iniziata la sfida per contendersi il Premio Gazzarock, l'unico all'interno dei ParmAwards ad essere assegnato dal pubblico. Qui sotto c'è l'elenco degli iscritti fra i quali scegliere il preferito. I link portanto a un loro video o a una loro canzone, ma in ogni caso si vota l'artista e non la canzone.

La serata di premiazione dei ParmAwards, organizzati da Pierangelo Pettenati con il Comune di Parma e il sostegno di l'Accademia, Zoo Studio, School of Rock, Puzzle, B.d.c, Audiocore, Osteria della Stazione di Felino, Osteria Rangon, Lamoretti Vini e Gia Impianti e Automazioni si terrà giovedì 12 aprile al WoPa; il vincitore del Premio Gazzarock avrà un posto sul palco per suonare durante l'evento.

Ricordiamo che è sempre possibile iscriversi, inviando una mail a rockaparma@gmail.com indicando il link a un video o a una canzone.

Il sondaggio terminerà alle 12 di lunedì 9 aprile