Via Zarotto. Il Comune pensa a una nuova piscina all'aperto. Siete d'accordo?

In estate scadrà l'affidamento della gestione della piscina comunale di via Zarotto. Il Comune, in vista della predisposizione del bando di gara per trovare i futuri gestori, intende promuovere un sondaggio per capire l'orientamento dei parmigiani su un punto: sono favorevoli o contrari alla creazione di una nuova piscina all'aperto, nel parco Ferrari di via Torelli, nei pressi della piscina coperta?

"Prima di scrivere il bando di gara - specifica Marco Bosi, vicesindaco con delega allo Sport - vorremmo capire se ai parmigiani potrebbe piacere l'idea di una nuova piscina all'aperto, al parco Ferrari, dato che questo tipo di impianto manca nell'area urbana racchiusa dall'anello delle tangenziali. La piscina verrebbe costruita dal nuovo gestore. Ovviamente verrà prestata la massima attenzione al verde pubblico e vorremmo che non fosse tagliato nemmeno un albero. Nel caso in cui i parmigiani si dimostrassero favorevoli alla nuova piscina, potremmo inserire la sua realizzazione nel bando di gara per la nuova gestione dell'impianto di via Zarotto".

Cosa ne pensate?