"Un suo parente ha avuto un incidente, ci deve dare dei soldi per aiutarlo", ma è tutto falso

I carabinieri di Soragna denunciano un 23enne ed un 36enne residenti in provincia di Napoli per tentata truffa aggravata che si fingevano appartenenti alle forze dell’ordine ed avvocati. Gli ultimi episodi relativi a questi tentativi di raggiro si sono registrati in particolare nei comuni di Soragna e San Pellegrino Parmense.

Le ignare vittime sono state contattate da un telefonista che riferisce di arresti, denunce o di incidenti stradali avvenuti a danno di loro parenti, richiedendo del denaro per evitare ulteriori o più gravi conseguenze che sarà ritirato da dei collaboratori. La truffa a tre anziani, tra Soragna e Pellegrino Parmense non è riuscita sia per la loro scaltrezza, infatti la figlia di una delle potenziali vittime ha immediatamente denunciato il fatto, sia per l’intervento della pattuglia. Durante la perlustrazione si è riusciti ad anticipare la commissione dell’ultima truffa fermando i due a bordo dell’autovettura, segnalata in sede di denuncia, mentre raggiungevano il luogo dell’appuntamento per ritirare il denaro. Condotti in caserma, dal controllo dei cellullari è stato verificato che ricevevano indicazioni dallo stesso numero fisso da cui il complice contattava le potenziali vittime fingendosi all’occorrenza appartenente alle Forze dell’Ordine o avvocato. Il Comando Provinciale carabinieri di Parma invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, in particolare con riferimento alle fasce più deboli della popolazione.