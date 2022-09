Soragna, torna la sagra dell'Addolorata

Torna a Soragna anche la tradizionale sagra dell’Addolorata, che dal 1496 viene celebrata anche a Soragna e ha visto, nel 1944, l’intera popolazione del paese rivolgersi alla Madonna perché proteggesse tutti in tempo di guerra. L’edizione 2022 della tipica festa popolare inizierà giovedì 15 in piazza San Rocco, con un concerto e una raccollta di fondi in memoria del dottor Giuseppe Finzi. «La sagra dell’Addolorata 2022, che segna il vero ritorno alla normalità dopo la pandemia – dice a consigliera delegata Betty Marasi – vedrà l’aggiunta del nome di Giuseppe Finzi alla targa della via dedicata al padre di questo indimenticabile medico; inoltre la raccolta fondi di giovedì sera sarà devoluta a una borsa di studio da assegnarsi alla facoltà di medicina dell’Università di Parma». Non poteva mancare, quest’anno, la dedica della sagra al sindaco Matteo Concari, purtroppo scomparso improvvisamente. «L’impostazione della festa – dice l’altro consigliere delegato Umberto Bertini – sarà quella che aveva voluto Matteo. Sposteremo il palco in via Verdi e le associazioni che partecipano all’organizzazione prepareranno da mangiare lungo tutta la via. Il nostro desiderio è che, in memoria di Matteo, tutti collaborino alla riuscita della sagra e, per questo, distribuiremo a chi si presterà nell’organizzazione, ina maglietta della nostra festa, che sulla schiena porterà scritto: «Con il tuo sorriso ci hai uniti tutti. Ci sarà anche un altro momento di ricordo per un amico, infatti scopriremo sulla «ponticella» che collega Soragna a Fontanellato, una targa dedicata a Vittorio Brambilla». La sagra dell’Addolorata proseguirà sino a domenica 18 settembre. Info telefonando allo 0524 598932 o scrivendo a proloco.soragna@gmail.com, oppure a turismo@comune.soragna.pr.it