Sorbolo, un branco di lupi attraversa la strada - Video

Non solo a Mezzani: anche a Sorbolo sono arrivati i lupi! E hanno anche buongusto: per inaugurare al meglio la loro villeggiatura, infatti, non potevano che scegliere il luogo dove si unisce cucina e sport, la Food Valley Bike. È qui che stamattina, intorno alle 8, un branco di quattro lupi è stato avvistato nelle campagne di Sorbolo, verso Frassinara. E non hanno avuto nemmeno timore di un cittadino che, vedendoli, ha fermato la propria auto e ha iniziato a riprenderli. (c.marc.)