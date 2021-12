Sorbolo piange Sestilio Agazzi, una vita spesa per volontariato e politica

La comunità di Sorbolo perde un altro personaggio simbolo del volontariato e dell’impegno civico e politico.

È scomparso, infatti, a 88 anni Sestilio Agazzi, da sempre molto attivo nel mondo dell’associazionismo sorbolese e anche consigliere comunale di maggioranza dal 1985 al 1990. Sestilio, originario di una famiglia contadina della bassa reggiana, si trasferì a Sorbolo a 20 anni, dove iniziò la sua professione di ambulante.

Agazzi si è sempre messo a disposizione come volontario nell’Auser, alla Camera del lavoro, che ha sempre considerato la sua famiglia di appartenenza, e anche all’Arci, al cui interno ha organizzato diverse attività a favore di anziani come le tombole, con sempre una parola cortese verso tutti i frequentatori del circolo. Ha dato il suo contributo, inoltre, al Centro ricreativo culturale autogestito, del quale ha fatto parte del direttivo. Tutto questo aggiunto a 50 anni di militanza nel Partito comunista prima – asse portante nelle cucine delle Feste dell’Unità sorbolesi –, nei Pds, Ds e Pd, poi.

«Un amico, un caposaldo, una risorsa per la comunità – lo hanno ricordato i volontari dell’Auser –. Una persona che ha sempre dedicato le sue energie alla famiglia e alla comunità di appartenenza. Ha fortemente voluto che l’Auser fosse presente a Sorbolo fin dal suo esordio, vi ha partecipato come volontario fin che le forze lo hanno sostenuto e grande è stato il suo contributo per rendere il gruppo sempre più coeso e importante per la comunità.

Tra le tante attività, tra cui i Nonni vigili e la presenza in casa protetta, basti ricordare il servizio che per lui era il fiore all’occhiello: l’istituzione e la gestione dell’aula verde “Orto di classe” a favore dei bambini della scuola elementare. Per tutti noi viene a mancare un grande amico, una risorsa su cui potevamo sempre contare». Sestilio lascia la moglie Chiarina e i figli Eros, Katia e Paola. Le esequie si svolgeranno oggi alle 14,30 alla casa funeraria di Sorbolo in via Bianchi, seguite da una sosta al Centro civico.

Christian Marchi