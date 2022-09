Camion blocca il passaggio a livello (e il traffico) a Sorbolo a Levante: lunga coda nel tardo pomeriggio in via Mantova

Traffico e lunghe code di circa un’ora lungo tutta la via Mantova nel tardo pomeriggio di oggi, che anche hanno congestionato le vie del centro di Sorbolo. Tutto ciò a causa di un camion con rimorchio che, all’altezza di Sorbolo a Levante, non si è fermato alla discesa delle sbarre. Pertanto, il sistema del passaggio a livello è andato in tilt, bloccandosi, fino all’intervento degli operatori di Trenitalia-Tper. Proprio nel giorno in cui alcuni treni - come quello in questione - sono tornati a circolare, dopo la sostituzione estiva con autobus. c.marc.