Ligabue, oltre 70.000 biglietti venduti per "30 anni in un giorno"

MILANO (ITALPRESS) - A una settimana dall'apertura delle prevendite, sono oltre 70.000 i biglietti venduti per "30 anni in un giorno", l'evento in data unica il 12 settembre 2020 alla Rcf Arena Reggio Emilia (Campovolo) per festeggiare 30 anni di carriera di Luciano Ligabue. "Sono oltre 70.000 i biglietti gia' venduti ad una sola settimana dall'apertura delle prevendite" ha dichiarato il manager Claudio Maioli, ai microfoni di RTL 102.5. RCF Arena Reggio Emilia e' un nuovo spazio per la musica, la prima arena che nasce per lo spettacolo con una capienza di 100.000 posti e una pendenza del 5% studiata per garantire visibilita' e acustica ottimali. (ITALPRESS). mgg/com 20-Nov-19 13:28

