Stasera Monica ed Emily ai

È proprio nel centro cinofilo che è sorto sul vecchio campetto parrocchiale della chiesa di Coduro, caro a Don Stringhini, che vengono preparati i cani da Luca Rossi, noto istruttore cinofilo fidentino, per le trasmissioni televisive. Adesso è la volta di Monica Morelli e del suo labrador Emily, che saranno protagoniste della popolare trasmissione di Rai 1, «I soliti ignoti», condotta da Amadeus e che andrà in onda questa sera. La bellissima star a quattro zampe, ossia la labrador fidentina, mostrerà le sue abilità nella costituzione di una «ricetta culinaria». Naturalmente è tutto un grande gioco volto a individuare l’identità nascosta del binomio fidentino. La trasmissione di Rai 1 e andrà in onda oggi, nella fascia preserale, dalle 20.30 alle 21.25. Dunque tutti i fidentini, incollati alla tv, questa sera, a tifare per Monica ed Emily.