Tiziano Ferro, terza data a San Siro e seconda all'Olimpico

ROMA (ITALPRESS) - Si arricchisce di due nuove date Tzn 2020, il nuovo tour negli stadi italiani di Tiziano Ferro. I concerti allo Stadio San Siro di Milano diventano tre con l'aggiunta di lunedi' 8 giugno 2020, mentre raddoppia lo show allo Stadio Olimpico di Roma con l'inserimento in calendario di una replica giovedi' 16 luglio 2020. Il tour partira' ufficialmente il 30 maggio dallo Stadio G. Teghil di Lignano e sbarchera' allo Stadio San Siro di Milano (con tre date il 5, 6 e 8 giugno), allo Stadio Olimpico di Torino (l'11 giugno), allo Stadio Euganeo di Padova (il 14), allo Stadio Franchi di Firenze (il 17), allo Stadio del Conero di Ancona (il 20), allo Stadio San Paolo di Napoli (il 24), allo Stadio San Filippo di Messina (il 27), proseguira' a luglio con date allo stadio San Nicola di Bari (il 3), allo Stadio Braglia di Modena (il 7), a Cagliari Fiera (l'11) e si concludera' con due show allo Stadio Olimpico di Roma (il 15 e 16 luglio). Il tour si trasferira' poi in Europa in autunno con date indoor a Bruxelles, Zurigo, Francoforte, Londra, Lussemburgo, Parigi, Monaco, Losanna, Barcellona e Madrid. (ITALPRESS). mgg/com 05-Dic-19 13:56

