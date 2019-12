Scala, trionfo per Tosca: 15 minuti di applausi. Salsi:

Quasi quindici minuti di applausi per la Tosca di Giacomo Puccini, con la direzione del maestro Riccardo Chailly e con la regia di Davide Livermore, che ha inaugurato stasera la stagione del Teatro alla Scala. Al termine dell’omaggio alla compagnia di canto, alcuni spettatori si sono voltati verso il palco d’onore gridando "Presidente grazie", ed è così partito un nuovo applauso rivolto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Mattarella: "Una splendida edizione"

«Una splendida edizione». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato la Tosca di Puccini che ha aperto la stagione teatrale della Scala, lasciando il teatro. Per lui all’uscita dal foyer gli applausi del pubblico.

Il parmigiano Salsi: "Ho baciato il palco per ringraziare tutti"

«Questo palcoscenico è il massimo a cui un cantante possa arrivare e ho baciato le sue tavole per ringraziare tutti», maestranze e pubblico: reduce dal successo in Tosca il baritono Luca Salsi ha spiegato in questo modo quanto ha fatto all’ultima uscita alla fine del terzo atto. «Non si finisce mai di studiare», ha spiegato aggiungendo che gli applausi al suo Scarpia sono stati «un’enorme soddisfazione». Quest’anno a Salsi la Scala ha affidato in tutto 33 recite, non solo Tosca (pure nella tournée in Giappone) ma anche Un ballo in maschera e Traviata. «Da parmigiano - ha scherzato - sto diventando milanese».