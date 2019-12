Truffò l'attore Corrado Guzzanti: tre anni all'ex manager

Ha raggirato e truffato Corrado Guzzanti per anni causando all’artista circa 900mila euro di debiti con il fisco. Per questo il suo ex manager Terenzio Valerio Trigona è stato condannato a tre anni di carcere dal giudice monocratico di Roma. La procura aveva chiesto una condanna a 2 anni.

Il tribunale ha, inoltre, disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 500 mila euro in favore dell’attore. Assolto per «non avere commesso il fatto», Cesare Vecchio, collaboratore di Trigona.

Guzzanti: "Sono contento. Questa storia è alle mie spalle"

"Sono contento di potermi mettere finalmente questa storia alle spalle e riprendere, un pò zoppicando, il mio percorso professionale". Ha commentato Corrado Guzzanti, difeso dall’avvocato Giuseppe Rosso De Vita, dopo la decisione del giudice che ha condannato il suo ex manager. "È una soddisfazione morale da parte mia, non fosse altro per scoraggiare comportamenti simili perché molti altri miei colleghi, che non hanno denunciato, sono stati truffati da commercialisti e manager", conclude Guzzanti.