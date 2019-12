Addio a Jerry Herman, il compositore di 'Hello, Dolly!'

Jerry Herman, il compositore autore dei musical 'Hello, Dolly!' e 'Mamè ma anche del primo musical di Broadway sull'amore fra gay, è morto in ospedale a Miami all’età di 88 anni.

Herman è stato considerato il successore di Irving Berlin nel teatro del dopoguerra per la sua sofisticata semplicità. Il suo 'Hello, Dolly!' ha esordito nel gennaio del 1964 ed è rimasto a Broadway per quasi sette anni. Il secondo successo di Herman fu 'Mamè, ispirato al romanzo di Patrick Dennis 'Auntie Mamè. Nel 1987 fu la volta di 'La Cage aux Folles', la cui canzone 'I Am What I Am' è divenuta un inno per la comunità gay.

