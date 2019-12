Addio a Sue Lyon, la Lolita di Kubrick. Aveva 73 anni

E' morta l'attrice americana Sue Lyon, aveva 73 anni. Il decesso, come riporta il New York Times, è avvenuto giovedì scorso a Los Angeles. L'attrice era da tempo malata ma non sono state rese note le cause ufficiali della morte. Celebre il ruolo da protagonista di Dolores Haze in Lolita (1962), il film del regista Stanley Kubrick tratto dall'omonimo romanzo di Vladimir Nabokov. Ottenne, per quel ruolo, una nomination all'Oscar e vinse il Golden Globe come migliore attrice esordiente. Recitò anche in film come La notte dell'iguana (1964) di John Huston, Missione in Manciuria (1966) di John Ford, L'investigatore (1967) di Gordon Douglas e Carta che vince, carta che perde (1967) di Irvin Kershner.